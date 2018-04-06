İlk adım atıldı

GENÇ çiftin evlilik yolunda attığı bu ilk adım, aile arasında yapılan sade bir nişan töreni ile gerçekleşti. Törenin ardından davetlilere çikolata ve kolonya ikram eden genç çift, "Mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ederiz" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.