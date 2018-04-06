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İlk adım atıldı

Alanya'nın sevilen gençlerinden olan Ziraat Mühendisi Veysel Alagöz, bir süredir birlikte olduğu Naile Yılmaz ile nişanlandı

İlk adım atıldı

Alanya'nın sevilen gençlerinden olan Ziraat Mühendisi Veysel Alagöz, bir süredir birlikte olduğu Naile Yılmaz ile nişanlandı

06 Nisan 2018 Cuma 15:42
İlk adım atıldı
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GENÇ çiftin evlilik yolunda attığı bu ilk adım, aile arasında yapılan sade bir nişan töreni ile gerçekleşti. Törenin ardından davetlilere çikolata ve kolonya ikram eden genç çift, "Mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

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AlanyaZiraat MühendisiVeysel Alagöz
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