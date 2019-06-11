İkinci kitabı çıktı

2017 yılında çıkardığı ilk kitabı 'Arkadaşk' ile büyük beğeni toplayan genç yazar, yeni kitabı hakkında kısa bilgi verdi. Göktepe, "Dürüst olmak gerekirse fazlasıyla heyecanlı ve hevesliyim. Üretmek güzel şey, üreterek bir yerlere gelmeye çabalamak güzel şey. Biraz da Hani Aşk Yaşatırdı’dan bahsetmek gerekirse, Romantik-Dram türünde kaleme aldığım bu hikayede aşkın insanlar üzerinde nasıl farklı etkiler yaratabileceğinden bahsettim. Aşk bir insanı oldukça masum ve sevecen birine dönüştürürken, bir başkasını dünyanın en tehlikeli varlığı yapabiliyor. Hatta bazen bu iki etki, aynı insan üzerinde bile kendini gösterebiliyor. Aşk vücuda yüksek dozda alındığında evrilip takıntı ve koca bir saplantı halini alabiliyor. Bu kitabımda bunlara değinirken, tek kişilik bir hapishane hücresine mahkum olmuş bir adamın, karanlık geçmişinde yaktığı aşk ışığının yansımalarından da bahsettim. Hücredeki kalabalık(!) yalnızlığın, geçmişinde yaptıklarının omuzlarına yüklediği ağırlığın, geleceğinin olmayışını bildiğinden yaşadığı karamsarlığın ve dört duvarın ortasına sıkışmış bu adamın ödediği bedellerle ilgili o çirkin geçmişine yaptığı yolculuğa tanık olacaksınız. Bu yolculuk aşk ile doğrudan ilişkili... 'Hani Aşk Yaşatırdı' isimli kitabıma ve Arkadaşk’a bütün internet kitap satış mağazalarından ulaşabilirsiniz" dedi.