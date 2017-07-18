İkinci bahar mutluluğu

EMEKLİ müzik öğretmeni Engin Algıer, bir süredir birlikte olduğu Nilüfer Girgin ile hayatını birleştirdi. Yakınları ve akrabaları, ikinci baharları için 'Evet' diyen Nilüfer ve Engin çiftini yalnız bırakmadı. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için birbirlerine söz veren çift, nikah sonunda tebrikleri kabul etti.
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