İkinci bahar mutluluğu
Cahide Demir ve Vahdettin Sözen, Kervan Cafe'de yapılan sade bir nikah töreni ile ikinci baharlarını yaşadı
PORTAKAL 25.11.2019, 00:40
ALANYA'DA yaşayan Tekel emeklisi Vahdettin Sözen, bir süredir birlikte olduğu Sezen Moda Evi sahibi Cahide Demir ile dünyaevine girdi. Vergi Dairesi yanındaki Kervan Cafe'de yapılan nikah törenine, çiftin yakınları büyük ilgi gösterdi. Davetlilerin huzurunda 'Evet' diyerek hayatlarının ikinci baharını yaşayan Cahide Demir ve Vahdettin Sözen, nikah sonrasında tebrikleri kabul etti.
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