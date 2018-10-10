İkinci bahar mutluluğu

Her ikisi de Kırıkkaleli olan Ayşe Ergüder ve Ali Keskin, hayatlarının ikinci baharı için mutlu bir evliliğe 'Evet' dediler

İkinci bahar mutluluğu
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ALANYA Belediyesi Damlataş Nikah Salonu, geçtiğimiz günlerde renkli bir nikah törenine sahne oldu. Renkli hayatlarının ikinci baharında mutluluğu yakalayan Ayşe Ergüder ve Ali Keskin, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin nikahlarını ise Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp kıydı. Şahitler ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Asbaşkanı ve Albimo Mobilya sahibi Bilal Gömeç, Ali Mancak ve Emin Ölmez oldu. Davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Ayşe ve Ali çifti, nikah sonrasında tebrikleri kabul etti.

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