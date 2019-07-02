İkinci bahar

Damlataş Palm Beach, geçtiğimiz günlerde renkli ve eğlenceli bir törene sahne oldu. Hatice Ünsal, bir süredir birlikte olduğu Telat Karadaş ile dünyaevine girdi.

İkinci bahar
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ALANYA'NIN tanınmış esnaflarından olan Elit Bilgisayar sahibi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Hatice Ünsal, bir süredir nişanlı olduğu Trend Asansör sahibi Telat Karadaş ile evlendi. Kleopatra Plajı'nın hemen yanındaki Damlataş Palm Beach Club'da yapılan renkli törene, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ile çok sayıda davetli katıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in kıydığı nikah töreninde şahitlikleri Adem Murat Yücel ve Mehmet Şahin yaptı. Ömür boyu mutlulukları için 'evet' diyen Hatice ve Telat, törenin ardından davetlilerle birlikte geç saatlere kadar eğlendi.

 

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