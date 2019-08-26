İki ünlü DJ Summer Garden'da

YAZ gecelerinin eğlenceli mekanlarından olan Summer Garden Club, yine renkli ve eğlenceli bir parti gecesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ünlü gece kulübü yarın akşam sahnesinde ilk olarak Power FM'in disk jokeylerinden Atilla Şen'i ağırlayacak. Türkçe şarkılarla eğlenceseverleri coşturacak olan DJ Atilla Şen, yaklaşık 1 saat canlı performansını sergileyecek. Ardından ise mikser başına dünyaca ünlü DJ Nicola Fasano geçecek. "Oye Baby" ve "75th Brazil Street" parçalarıyla 2010 yılı boyunca başta Amerika olmak üzere tüm dünya müzik listelerinde fırtına gibi esen başarılı DJ, hafızalara kazınacak bir performans için yarın gece Summer Garden'da hayranları ile buluşacak. Bu özel geceye tüm eğlenceseverleri davet eden Summer Garden Club yetkilileri, "Yazın eğlencesi Summer Garden'da çıkar" dediler.