İki Mevlüt bir arada

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılış programlarına katılmak üzere önceki gün Alanya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya temasları sırasında adaşı Mevlüt Tuna Uğurkutu ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu’na hayranlığı ile bilinen ve 15 Kasım’da 1 yaşına girecek oğluna da ‘Mevlüt’ adını veren Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Selehattin Uğurkutu, oğlu Mevlüt’le Bakan Çavuşoğlu’nu Alanya temasları sırasında ziyaret etti.