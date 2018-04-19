Hüsnü Yüksel Koruncuk Vakfı için sahnedeydi

TÜRKİYE'NİN önemli yarışmalarından olan Hairist'in bu yıl sekizincisi düzenlendi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Koruncuk Vakfı için düzenlenen gecede yıldızlar geçidi de yaşandı. Gecede Alanya'dan sadece Kuaför Hüsnü Yüksel vardı. Türkiye'den 60 seçkin kuaförün katıldığı gecede Hüsnü Yüksel, kendi tasarladığı saç modeli ile boy gösterdi. Yaklaşık bin 200 kişinin izlediği, birbirinden değerli Türk kuaförlerin tasarladığı saç modelleri ayakta alkışlandı. Geceden elde edilen gelir ise Koruncuk Vakfı çocukları için bağışlandı.

