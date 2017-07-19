 Human'da renkli kutlama 

DANS eğitmeni Aynur Demir, nişanlısı Tolga Ormanlı için keyifli bir sürpriz hazırladı ve ona unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaptı. Human'da organize edilen kutlamadan habersiz işletmeye gelen Ormanlı, herkesin kendi resminin bulunduğu maskeyi taktığını görünce hem şaşırdı, hem de çok sevindi. Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını da tek seferde söndüren Tolga Ormanlı, sürpriz kutlama için nişanlısına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
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