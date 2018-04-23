Hoşgeldin Murathan

ADASA Yapı Denetim çalışanlarından Murat Çağırıcı ve eşi Selvinaz Çağırıcı, geçtiğimiz ay dünyaya gelen minik oğulları Murathan için kalabalık bir davet verdi. Bu özel gün için tüm dost ve yakınlarını davet eden Çağırıcı çifti, davetlilerle yakından ilgilendi. Oldukça zengin menülü bir kahvaltı ile ağırlanan davetliler, güzel hava ve manzaranın da tadını çıkardı. Davetlerine katılan herkese teşekkür eden Murat Çağırıcı, "Oğlumuz Murathan için sevdiklerimizle birlikte olmak istedik. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.
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