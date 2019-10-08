Hoş geldin Selma
ALANYA basınının renkli simalarından olan Arena lakaplı Recep Erdoğan, bugünlerde ikinci kez dede olmanın sevincini yaşıyor.
PORTAKAL 08.10.2019, 19:08
Oğlu Ahmet Erdoğan ve gelini Esra Erdoğan'ın kız bebekleri Selma, önceki gün Alanya Anadolu Hastanesi'nde hayata gözlerini açtı. Selma bebek, doğumu ile tüm ailesini sevince boğdu. İkinci kez dede olmanın sevincini yaşayan Recep Erdoğan, "Torunum Selma sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun" dedi.
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|-2
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|P
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|14
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|8
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|6
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|8
|3
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|P
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