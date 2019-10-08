Hoş geldin Selma 

Oğlu Ahmet Erdoğan ve gelini Esra Erdoğan'ın kız bebekleri Selma, önceki gün Alanya Anadolu Hastanesi'nde hayata gözlerini açtı. Selma bebek, doğumu ile tüm ailesini sevince boğdu. İkinci kez dede olmanın sevincini yaşayan Recep Erdoğan, "Torunum Selma sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun" dedi.