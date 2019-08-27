Hollywood starları 'Goodbye Alanya' filmi için geliyor

ALANYA, büyük bir film projesine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hollywood starlarının rol alacağı 'Goodbye Alanya' adlı sinema filmi, ünlü yönetmen Emilis Velyvis tarafından Alanya'da çekilecek. Hollywood'da gösterime girmiş bir çok filmi bulunan yapımcı ve yönetmen Emilis Velyvis, geçtiğimiz akşam ekibi ile birlikte The Rabbit Cafe Restoran'daydı. Alanya Ink Tattoo sahipleri Mustafa ve Tahsin Tutar kardeşler ile Ruta Doğruyol tarafından ağırlanan Velyvis ve ekibi, çekimlere ekim ayı içerisinde başlayacaklarını söylediler. Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından desteklenen filmin Alanya'nın tanıtımına büyük bir katkı sunacağını söyleyen yetkililer, "Goodbye Alanya bizi şimdiden heyecanlandırıyor" dediler.