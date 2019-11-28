Hollywood sponsor oldu

Hollywood Hair Center Yönetim Kurulu Başkanı olan Uzman Trikolog Cengizhan Kızıltunç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kebapçı Celal'in kurucusu Celal Akbaşlar ile uzun yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu söyledi. Kızıltunç, "Celal bey ile dostluktan da öte ağabey-kardeş ilişkimiz var. Celal bey, kurucusu olduğu Kebapçı Celal ile Alanya halkına 3 şubesi ile hizmet vermenin yanı sıra, civar il ve ilçelerden de talep görerek, kısa sürede bölgenin en hususi mekanları arasına adını altın harflerle yazdırmıştır. Aynı şekilde kurucusu olduğum Hollywood Hair Center da kuruluşundan bu yana Akdeniz'in doğusundan batısına 3 bini aşan hastasıyla hem saç sorunu yaşayan kişilere umut olmuş hem sağlık sektörüne yeni bir soluk getirmiş hem de Alanya’nın sağlık turizmi alanında da söz sahibi olmaya aday olduğunu göstermiştir. Bu vesileyle bölgede artık markalaşmış işletmelerimizin ününün bölge dışına da taşmasını Kebapçı Celal'e sponsor olarak daha çok tanınmamızı ümit ediyor ve şehrimizin tanıtımına destek olan girişimcileri destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Kızıltunç ayrıca, "Şehrimizin yaz turizminden sonra sağlık ve gastronomi turizmi alanında da söz sahibi olması için kolları sıvadık. Firmamız ile Kebapçı Celal arasında yapılan sponsorluk anlaşması, Alanya'nın önde gelen turizm esnafı ve işadamları cephesinde de sevinçle karşılandı. Türkiye Turizim Yatırımcılar Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin de, bu anlaşmanın hem dostluğun profesyonel alanda kaliteli bir şekilde fiiliyata dökülebildiğini hem de işbirliğinin rekabetten daha hızlı bir şekilde kazanca evrildiğinin bir örneği olduğunu söyledi. Bu birlikteliğin bölgemiz adına hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.