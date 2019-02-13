 Heyecanlı bekleyiş! Ceylan Ertem Alanya'ya geliyor

Son albümü 'Seni Senin Gibiler Sevsin' ile adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Ceylan Ertem, 15 Şubat Cuma gecesi Illusion Event Hall'de dev bir konsere imza atacak 

 Heyecanlı bekleyiş! Ceylan Ertem Alanya'ya geliyor
banner404

POPÜLER gece kulubü Illusion Event Hall, 15 Şubat'ta renkli bir konsere daha ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Ceylan Ertem, Alanyalı hayranları ile Illusion'da buluşacak. Geçtiğimiz aralık ayında çıkardığı 'Seni Senin Gibiler Sevsin' adlı albümüyle büyük ses getiren başarılı sanatçı, özellikle de Aşık Mahzuni'ye 'saygı' olarak Çukur dizisi için yapılan 'Zalım' adlı çalışması ile büyük beğeni topladı. Dev konser için rezervasyonlara da büyük ilgi olduğu öğrenilirken, Illusion'un tıklım tıklım bir gece geçireceği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan, bu dev konserin biletleri de Soul Of Coffee'de satılmaya devam ediyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Nihathan 5 yaşında
Nihathan 5 yaşında
  1. PORTAKAL

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472