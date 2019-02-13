 Heyecanlı bekleyiş! Ceylan Ertem Alanya'ya geliyor

POPÜLER gece kulubü Illusion Event Hall, 15 Şubat'ta renkli bir konsere daha ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Ceylan Ertem, Alanyalı hayranları ile Illusion'da buluşacak. Geçtiğimiz aralık ayında çıkardığı 'Seni Senin Gibiler Sevsin' adlı albümüyle büyük ses getiren başarılı sanatçı, özellikle de Aşık Mahzuni'ye 'saygı' olarak Çukur dizisi için yapılan 'Zalım' adlı çalışması ile büyük beğeni topladı. Dev konser için rezervasyonlara da büyük ilgi olduğu öğrenilirken, Illusion'un tıklım tıklım bir gece geçireceği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan, bu dev konserin biletleri de Soul Of Coffee'de satılmaya devam ediyor.