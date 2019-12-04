Heyecanlı bekleyiş: Alanya'da ünlüler geçidi

TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı sevilen oyuncu ve yönetmen Okan Bayülgen’in yeni tiyatro gösterisi olan "Harem Kabare", 22 Aralık Pazar günü Konaklı'daki D'Gala Event & Congress'te sanatseverlerle buluşacak. Bayülgen'in yazıp yönettiği ve oynadığı oyunda, ekranların ünlü oyuncularından Özge Borak, Ezgi Çelik, Beste Tok, Ödül Turan ve Gizem Dinç de yer alıyor. Çetin Sanat sahibi Çetin Çevik tarafından organize edilen bu renkli oyun, canlı müzik eşliğinde sahnelenecek. Farklı kadın hikayelerinin eğlenceli bir dille anlatıldığı oyunda tiyatroseverler keyifli saatler yaşayacak. Bilet satışlarının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Çetin Çevik, "Oyunumuz 22 Aralık'ta Alanyalı tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Biletlerimiz Biletix, Soul Of Coffee, Promilli Ayaküstü Kahve ve Seven Cafe&Bistro'da satışa sunuldu. Tüm Alanyalıları bu muhteşem oyuna bekliyoruz" dedi.