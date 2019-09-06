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Son Dakika

Heyecanlı bekleyiş

ALANYA'NIN tanınmış gençlerinden olan Rıfat Deniz, bir süredir nişanlı olduğu Seher Çolak ile yarın dünyaevine girecek.

PORTAKAL 06.09.2019, 22:47
Heyecanlı bekleyiş
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Sea Star Otel'de yapılacak düğünle evliler kervanına katılacak olan genç çift, bugünlerde tatlı bir telaş içerisinde. Geçtiğimiz günlerde bir yakınlarının düğünlerine son kez nişanlı olarak katılan Seher ve Rıfat, Sea Star Otel'de dillere destan bir düğünle evlenecek.

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