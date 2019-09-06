Heyecanlı bekleyiş

Sea Star Otel'de yapılacak düğünle evliler kervanına katılacak olan genç çift, bugünlerde tatlı bir telaş içerisinde. Geçtiğimiz günlerde bir yakınlarının düğünlerine son kez nişanlı olarak katılan Seher ve Rıfat, Sea Star Otel'de dillere destan bir düğünle evlenecek.