Herkese örnek oldular

HER sabah erken saatlerde kalkarak Alanya Tersanesi yanındaki Soğukkapı Plajı'nda çöpleri temizleyen Kuzucu ve öğrencileri, kampanyalarına ise "Çöpüne sahip çık" adını verdiler. Önceki sabah yine plajda temizlik yapan ve yaklaşık 4-5 büyük torba çöp toplayan Kuzucu, "Mis gibi bir Türkiye için temizlemeye devam. Bu sabah sahil temizliğine öğrencilerim ile devam ettim. Uykularının en tatlı yerinde kalkıp bana eşlik eden Azra, Meyra, Süleyman ve Emirkan'a sonsuz teşekkürler. Herkes çöpüne sahip çıksa, sahillerimiz bu kadar kirlenmez" dedi.