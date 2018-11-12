Herbalife ekibi kahvaltıda buluştu

EKİP geçtiğimiz cumartesi günü hem faaliyet değerlendirmelerinde bulunmak hem de kendilerini ödüllendirmek amacıyla Cafe Zeytindalı’nda bir araya geldi. Kahvaltı etkinliğinde buluşan ekip sağlıklı yaşam üzerine keyifli söyleşiler gerçekleştirdi. Herbalife Alanya sponsorları Gülay Çetiner ve Aysun Gülden tarafından dillendirilen ‘Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşlan’ sloganı etkinliğe damga vurdu. Herbalife’ın amacı ve insan yaşamına sunmuş olduğu katkılar üzerine teorik bilgilendirmelerin de yapıldığı kahvaltıda ekip üyeleri neşeli anlar geçirdi.