Her şey Zeynep bebek için

THE Groove Dance Studio, sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık yaratmak için hazırladığı gösterisini Alanya Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde sergiledi. Alanya'da yaşayan Dilan ve Birol Özcan çiftinin amansız bir hastalık olan kelebek hastalığına yakalanan minik kızları Zeynep için organize edilen gecede salon tıklım tıklımdı. Geceden elde edilen tüm gelirin Zeynep bebeğin tedavisinde kullanılacağını söyleyen The Groove Dance Studio sahibi Umut Ağırtaş, "Bizim amacımız sosyal bir farkındalık oluşturarak Zeynep kardeşimize umut olabilmekti. Düzenlediğimiz bu organizasyon ile bir nebze de olsa fayda sağlayabildiysek ne mutlu bize. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz" dedi.