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Her şey Rüzgar için

Alanya Kültür Merkezi (AKM), önceki gün anlamlı bir konsere daha ev sahipliği yaptı

Her şey Rüzgar için

Alanya Kültür Merkezi (AKM), önceki gün anlamlı bir konsere daha ev sahipliği yaptı

29 Mart 2018 Perşembe 18:20
Her şey Rüzgar için
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ÖZGÜN Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden olan lösemi hastası Rüzgar için, okul yönetimi, öğretmenleri ve öğrenci velileri seferber oldu. Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) Rüzgar için düzenlenen yardım konserine Alanya halkından büyük destek geldi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eşi Yıldız Yücel'den, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir'e kadar yoğun bir katılımla gerçekleşen organizasyon, Rüzgar'ın yalnız olmadığı gösterdi. Özgün Kardelen öğretmenlerinden Güner Biz'in organize ettiği gecede çok sayıda solist sahne aldı. Birgül Terzi, Emine Karaca, Atilla Argın, Orhan Zencirbağ ve İbrahim Ateşer'in gönüllü olarak sahne aldığı organizasyondan elde edilen tüm gelir, Rüzgar'ın ailesine teslim edildi. Kısa bir konuşma yapan Rüzgar’ın annesi, salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Hayatlarının bir gününü anlatarak, löseminin annelerde nasıl bir duyguya yer açtığının altını çizen acılı anne, katılımcılara ve kendisini zor günlerinde yalnız bırakmayan Özgün Kardelen ailesine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Kültür MerkeziAkmAdem Murat Yücel
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