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Her şey çocuklar için

Uzun süredir hazırlıkları yapılan Lol Play Kids Club, çok sayıda davetlinin katıldığı renkli bir tören ile kapılarını açtı

Her şey çocuklar için

Uzun süredir hazırlıkları yapılan Lol Play Kids Club, çok sayıda davetlinin katıldığı renkli bir tören ile kapılarını açtı

25 Mart 2018 Pazar 16:55
Her şey çocuklar için
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ALANYA'NIN tanınmış iş kadınlarından Rukiye Okşar, çocukların eğlenip öğrenebileceği, hayata atılırken mesleklerini seçebileceği bir oyun kulübü olan Lol Play Kids Club'ı Alanya'ya kazandırdı. Alanya'da bir ilk olan Lol Play, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi üzerinde hizmete girdi. Haftasonunda yapılan açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve çok sayıda davetli katıldı. 

ANTALYA VE ALANYA'DA TEK
Açılışa katılan tüm herkese teşekkür eden Lol Play Kids Club sahibi Rukiye Okşar, "Çocuklarımız burada hem oynayıp, hem de eğlenebilecekler. Buradaki hedefimiz Alanya ve Antalya'da tek olmak ve çocuklarımıza daha insancıl duyguların yaşandığı bir çocuk kulübü oluşturmak. Konseptimiz, hafta içinde yoğunluk okul grupları, hafta sonu ise bireysel aileleri ağırlıyoruz. Çocuklarımız burada eğlencenin tadını çıkarak hayata kendilerini hazırlayacaklar" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Lol Play Kids ClubHüseyin ErAdem Murat YücelYıldız Yücel
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