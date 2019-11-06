Hem tatil hem ziyaret

ALANYA'NIN tanınmış turizmcilerinden olan Grand Okan Otel Genel Müdürü Amanda Jane Özsoy ve eşi Adem Özsoy, yaz sezonu biter bitmez soluğu tatilde aldı. Kısa ama keyifli bir tatil yapan Özsoy çifti, daha sonra İstanbul'da yaşayan kızları Melissa Louise Tuna'yı ziyaret etti. Aynı gün doğum günü olan Amanda Jane'e pasta sürprizi yapan kızı Melissa, renkli dakikalar yaşattı. O mutlu anları sosyal medya hesabından paylaşan Özsoy, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.