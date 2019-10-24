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Hem eğlendiler Hem öğrendiler

Kestel'deki Lolplay Kids Club, geçtiğimiz günlerde Ali Nazım Köseoğlu Ortaokulu öğrencilerini ağırladı

PORTAKAL 24.10.2019, 19:00 24.10.2019, 19:01
Hem eğlendiler Hem öğrendiler
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Hem eğlendiler Hem öğrendiler
Hem eğlendiler Hem öğrendiler

GEÇTİĞİMİZ yılın Mart ayında Kestel Mahallesi'nde hizmete açılan Lolplay Kids Club, bölge halkından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Aradan geçen 1,5 yılda 20 bini aşkın çocuğu ağırlayan Lolplay, ziyaretçisi olan öğrencilere eğlenerek mesleklerini öğretiyor. Alanya'da tek olan Lolplay'in önceki gün de ziyaretçileri vardı. Ali Nazım Köseoğlu Ortaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikte 4 saat boyunca eğlenceli saatler yaşadı. Gün sonunda teşekkürlerini bildiren mektuplar yazarak Lolplay'den ayrılan öğrencilerin keyiflerine diyecek yoktu. İşletme sahibi Rukiye Okşar, "Lolplay Kids Club, haftasonları ailelere, hafta içi ise çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilere hizmet vermeye devam etmektedir" dedi. 
 

#Kestel #Lolplay Kids Club
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