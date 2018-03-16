Hem düğün hem tatil

İNCEKUM Arena Beach Restoran'ın genç patronu Ahmet Erdoğan, yakın arkadaşı Gökhan Çam'ın İstanbul'da yapılan düğününe gitti. Eşi Esra Payalıoğlu Erdoğan ile birlikte gittiği İstanbul'da tatil de yapan Ahmet Erdoğan, eşi ile birlikte Taksim, Ortaköy ve İstiklal Caddesi'nde gezdi. Bol bol fotoğraf da çektiren genç çift, İstanbul'da ikinci bir balayı yapmış oldu. Akşam ise arkadaşlarının düğünlerine katılan Erdoğan çifti, düğün sonunda genç çifte mutluluklar diledi.
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