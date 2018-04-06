Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 7 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Twitter 1 milyondan fazla hesabı kapattı
Twitter 1 milyondan fazla hesabı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 6 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

'Hayvan sevgisi başka'

Kestel sahilindeki Salash Balık Evi'nin genç patronu İlhan Yüzen, hayvanlara olan tutkusu ile de biliniyor

'Hayvan sevgisi başka'

Kestel sahilindeki Salash Balık Evi'nin genç patronu İlhan Yüzen, hayvanlara olan tutkusu ile de biliniyor

06 Nisan 2018 Cuma 15:48
'Hayvan sevgisi başka'
banner404

ÖNCEKİ gün köpeği ile yürüyüşe çıkan Yüzen, güzel havayı da fırsat bildi ve kendini çimlere attı. Köpeği ile çektiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşan Yüzen, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KestelSalash Balık EviHayvan Sevgisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendi kafasına sıktı, yaralı halde sınıftaki öğrencileri tehdit etti!
Kendi kafasına sıktı, yaralı halde sınıftaki öğrencileri tehdit etti!
 Dostlar buluştu 
 Dostlar buluştu 
Fernandes sapsarı oldu
Fernandes sapsarı oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim