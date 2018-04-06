'Hayvan sevgisi başka'

ÖNCEKİ gün köpeği ile yürüyüşe çıkan Yüzen, güzel havayı da fırsat bildi ve kendini çimlere attı. Köpeği ile çektiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşan Yüzen, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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