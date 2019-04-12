'Hayırlı olsun' ziyareti

'Bİ KASE' adlı yeni bir restoranı geçtiğimiz günlerde Shekaspeare Bistro Cafe karşısında hizmete açan Üstün ve Özgen'e hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor. Grand Zaman Garden Otel'in genç patronu Kemal Zamanoğlu, Move On Fitness Club antrenörlerinden Tolga Bölüm ve kuyumcu Kerim Akmaz, önceki gün Mehmet Ali Üstün'ü ziyaret ederek yeni iş yerinde başarılar dilediler. Antalya BŞB Alanya İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli Nuri İmamoğlu da önceki akşam Bi Kase'deydi. İşletme ortaklarından Ulaş Özgen ile birlikte akşam yemeği yiyen İmamoğlu, "Alanya'ya hayırlı olsun" dedi.



