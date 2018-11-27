CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Barış Arslan, CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aras ve Alanya'nın tanınmış simalarından Mehmet Hacıkadiroğlu, önceki gün CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Nazmi Zavlak'ın işletmeye açtığı Sos Kanat adlı mekanı ziyaret ettiler. Burada zengin menülü bir öğle yemeği yiyen grup, bol bol sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
'Hayırlı olsun' dediler
CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Barış Arslan, CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aras ve Alanya'nın tanınmış simalarından Mehmet Hacıkadiroğlu, önceki gün CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Nazmi Zavlak'ın işletmeye açtığı Sos Kanat adlı mekanı ziyaret ettiler
CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Barış Arslan, CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aras ve Alanya'nın tanınmış simalarından Mehmet Hacıkadiroğlu, önceki gün CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Nazmi Zavlak'ın işletmeye açtığı Sos Kanat adlı mekanı ziyaret ettiler. Burada zengin menülü bir öğle yemeği yiyen grup, bol bol sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
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