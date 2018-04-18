'Hayırlı olsun' dedi

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde en genç meclis üyesi seçilen Sünbül'ü tebrik eden Guzyaka, "Değerli ve genç işadamı dostum Ahmet Sünbül ağabeyimi tebrik ederim. Rabbim yar ve yardımcısı olsun" dedi.