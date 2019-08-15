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Son Dakika

Havuz başı eğlence

HMA Otel'de geçtiğimiz haftasonu düzenlenen havuz partisinde keyifli bir eğlence yaşandı. Geceye katılanlar hareketli müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

PORTAKAL 15.08.2019, 16:48 15.08.2019, 16:55 Toygar Dim
Havuz başı eğlence
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Havuz başı eğlence
Havuz başı eğlence

ŞEVKET Tokuş Caddesi üzerindeki HMA Otel, geçtiğimiz günlerde 'Night Swim' adlı renkli bir parti düzenledi. Otel müşterilerinin büyük ilgi gösterdiği havuz partisine çok sayıda tanıdık sima da katıldı. Eğlenceli partide DJ Egemen mikser başına geçti. Hareketli müzikleri ile partiye katılanları dans ettiren DJ Egemen, popüler şarkılardan oluşan repertuarı ile büyük beğeni topladı. Köpüklerin arasında gönüllerince dans eden katılımcılar, geç saatlere kadar unutulmaz bir eğlence yaşadılar.

#Egemen #dj #swim #night #Otel #hma
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