Havana Club doludizgin

ALANYA'NIN merkezindeki en renkli gece kulüplerinden olan Havana Club, geçtiğimiz gece tıklım tıklım bir eğlence yaşattı. Yaz tatilinin tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, Havana'nın renkli atmosferinde keyifli bir eğlence yaşadılar. Gece yarısı başlayan ve geç saatlere kadar devam eden müzik dolu gecede, disk jokeyin hareketli müzikleriyle eğlenen tatilciler, neşeli bir gecenin tadını çıkardı.
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