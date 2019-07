YAZ günlerinin popüler mekanlarından olan White In White Beach Club, Alanya halkından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü yine tıklım tıklım olan mekanda çok sayıda tanıdık sima vardı. Havuzun ve denizin tadını çıkaran White In White müdavimleri, PORTAKAL objektiflerine de bol bol poz verdiler.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2019, 18:37