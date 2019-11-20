Hava güzel olunca

ALANYA'NIN tanınmış gençlerinden olan emlak danışmanı Burak Vatansevdim, önceki gün güzel havayı fırsat bildi ve oğlu Sarper ile yürüyüşe çıktı. İskele boyunca yürüyen baba-oğul, Kızılkule yanındaki meydanda manzarayı izlemeyi de ihmal etmedi. Burak Vatansevdim, sosyal medyada oğlu Sarper ile paylaştığı fotoğrafa ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.