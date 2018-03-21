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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Hatice Ünsal uzaklara daldı

Alanya'nın tanımış iş kadınlarından olan Elit Bilgisayar sahibi Hatice Ünsal, haftasonunda tekne keyfi yaptı.

Hatice Ünsal uzaklara daldı

Alanya'nın tanımış iş kadınlarından olan Elit Bilgisayar sahibi Hatice Ünsal, haftasonunda tekne keyfi yaptı.

21 Mart 2018 Çarşamba 10:35
Hatice Ünsal uzaklara daldı
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GÜZEL havayı fırsat bilen Ünsal, arkadaşları ile birlikte çıktığı tekne turundan bu fotoğrafı paylaştı. Takipçileri, Ünsal'ın uzaklara dalan bu fotoğrafına kısa sürede çok sayıda beğeni bıraktı. 

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Hatice ünsalAlanyaIş KadınlarındanElit Bilgisayar
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