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Hasret giderdiler 

ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan Kurşunlu Seyir Restoran'ın genç patronu Fatih Kurşun, haftasonunda yakın dostu Orkun Karaduman ile bir araya geldi

PORTAKAL 20.10.2019, 18:19
Hasret giderdiler 
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ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan Kurşunlu Seyir Restoran'ın genç patronu Fatih Kurşun, haftasonunda yakın dostu Orkun Karaduman ile bir araya geldi. Yoğun iş temposundan dolayı bir süredir görüşemeyen Kurşun ve Karaduman, bol bol sohbet ederek hasret giderdi. 

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