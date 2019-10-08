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Hasret giderdi 

İSABET Okulları'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Alanya'nın tanınmış spor insanlarından Serdar Esen, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydı

PORTAKAL 08.10.2019, 19:10
Hasret giderdi 
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Sıkı bir tutkunu olduğu Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1-0 yenildiği maçı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda tribünden izleyen Esen, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medya hesabından bir de fotoğraf paylaşan Esen'e, takipçileri çok sayıda beğeni yaptı. 

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