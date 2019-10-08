Hasret giderdi 

Sıkı bir tutkunu olduğu Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1-0 yenildiği maçı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda tribünden izleyen Esen, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medya hesabından bir de fotoğraf paylaşan Esen'e, takipçileri çok sayıda beğeni yaptı.