Hasan Alp 4 yaşında

YASEMİN ve Mustafa Demir çiftinin oğulları Hasan Alp, 4. yaşına renkli bir kutlama ile girdi. Demir ailesinin yakınları organizasyona büyük ilgi gösterdi. Pastasının mumlarını anne-babasıyla birlikte söndüren Hasan Alp, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı. Lui Beach'teki eğlenceli kutlama görülmeye değerdi.