Harry's Pub'ı salladı
Son çalışması olan 'Nalan' şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan genç şarkıcı Emir Can İğrek, Harry's Pub'da unutulmaz bir konsere imza attı
PORTAKAL 17.11.2019, 23:48
GENÇLİĞİN popüler mekanı Harry's Pub, geçtiğimiz perşembe gecesi en kalabalık konserlerinden birini gerçekleştirdi. "Müzik Kutusu" adlı şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan, son çıkardığı "Nalan" şarkısı ile de milyonlara ulaşan Emir Can İğrek, Alanyalı hayranları ile ilk kez Harry's sahnesinde buluştu. Yaklaşık 600 kişinin hınca hınç doldurduğu Harry's Pub'da unutulmaz bir konsere imza atan Emir Can, son şarkısı Nalan'ı hayranlarının isteği üzerine tam 3 kez seslendirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan genç şarkıcı, "Alanya'ya ilk kez geldim ve şu an gördüğüm manzara mükemmel. Beni dinlemeye gelen hayranlarıma şükran borçluyum. Yeni bir konserde tekrar görüşmek üzere" dedi.
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