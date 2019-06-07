Harry's eğlendirdi

Gençliğin popüler mekanlarından Harry's Pub, bayram boyunca eğlenceli gecelere sahne oldu

Harry's eğlendirdi
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Harry's eğlendirdi

Harry's eğlendirdi

ALANYA sahnelerinin sevilen müzik gruplarından olan Araf, bayramın 1. gününde sahne aldığı Harry's Pub'da doyumsuz bir eğlence yaşattı. İkinci gün ise Klişe sahnedeydi. Bayramın son gününde sahne alan Taksis de keyifli bir program yaptı. Social Beer & Food'da ise DJ Suat Ünlü mikser başındaydı. En popüler şarkıları arka arkaya çalarak gençleri coşturan DJ Suat Ünlü, gençlere keyifli bir gece yaşattı. 
 

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 15:07
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