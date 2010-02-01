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Harbour'da neşeli kutlama

DOYUMSUZ manzarası ile ünlü olan Harbour Restoran, hafta sonunda eğlenceli bir doğum günü kutlamasına sahne oldu.

Harbour'da neşeli kutlama

DOYUMSUZ manzarası ile ünlü olan Harbour Restoran, hafta sonunda eğlenceli bir doğum günü kutlamasına sahne oldu.

01 Şubat 2010 Pazartesi 00:00
Harbour'da neşeli kutlama
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 Turizmci Berkan Açarlar'ın nişanlısı Melike Yavuz, yeni yaşına eğlenerek girdi. Nişanlı çifte Ateş - Ayşegül Mutlu ve Demet Gürcan Güllü çifti de eşlik etti. Cihan Erman'ın şarkılarını dinleyerek hoşça vakit geçiren grubun neşesine diyecek yoktu. İlerleyen saatlerde getirilen pastanın mumlarını üflerken dilek tutmayı da ihmal etmeyen Melike Yavuz, "Yeni yaşıma nişanlım ve arkadaşlarım ile birlikte giriyor olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

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Son Güncelleme: 26.12.2012 15:34
Anahtar Kelimeler:
harbour da neşeli kutlama
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