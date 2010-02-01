harbour da neşeli kutlama

Turizmci Berkan Açarlar'ın nişanlısı Melike Yavuz, yeni yaşına eğlenerek girdi. Nişanlı çifte Ateş - Ayşegül Mutlu ve Demet Gürcan Güllü çifti de eşlik etti. Cihan Erman'ın şarkılarını dinleyerek hoşça vakit geçiren grubun neşesine diyecek yoktu. İlerleyen saatlerde getirilen pastanın mumlarını üflerken dilek tutmayı da ihmal etmeyen Melike Yavuz, "Yeni yaşıma nişanlım ve arkadaşlarım ile birlikte giriyor olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.