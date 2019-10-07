Hancı çiçeklendi

ALANYA'NIN tanınmış gençlerinden olan Hancı Pastaneleri yöneticilerinden Çağlar Hancı, önceki akşam paylaştığı bir fotoğrafı ile takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Koyu renkteki çiçekli gömleği çok beğenilen Hancı, takipçilerinin övgü dolu yorumlarına cevap yazmakta zorlandı.