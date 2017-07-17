Halisdemir'i andı

ULUSKY Tandem Paragliding sahibi Ergun Ulu da 15 Temmuz'da yaptığı uçuşlarda şehit Ömer Halisdemir 'in Türk bayraklı resmini taşıdı. 15 Temmuz şehitlerini paraşüt uçuşuyla havada anan Ergun Ulu, "Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

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