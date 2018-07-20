Hakan Altun İstanbul'u terk edecek

ÜNLÜ sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile "Usta Çırak" albümünü çıkaran Hakan Altun, "Mandıra Filozofu" filmini izledikten sonra Bodrum'a yerleşti. 45 yaşındaki sanatçı sosyal medya hesabından 'Mandıra Filozofu' filminin kendisine ışık tuttuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaşamak için hayallerini kurduğum Bodrum'a yerleştiğim için yaradana şükreder, bu kararımda bana ışık tutan Mandıra Filozofu filminin başrolünden setteki çaycısına kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu muhteşem filmin büyük kahramanı Nevzat'la tanıştığım için çok mutluyum."