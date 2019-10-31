Hakan Altun Alanya'ya geliyor

ALANYA'DA 'konser' denince ilk akla gelen mekan olma özelliğini taşıyan Illusion Event Hall, Cuma gecesi dev bir konsere daha ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin yakından tanıdığı fantezi müziğin güçlü sesi Hakan Altun, 4 ay aradan sonra yeniden Illusion'da sahne alacak. Dillere pelesenk olmuş efsane şarkılarını hayranları ile birlikte söyleyecek olan başarılı sanatçı, "Yeniden Alanya'da sahne alacağım için mutluyum. Alanyalı hayranlarımı Illusion Event Hall'e bekliyorum" dedi.