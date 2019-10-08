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Hakan Altun Alanya'ya geliyor

Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Hakan Altun, Illusion Event Hall'de yeniden konser vermeye hazırlanıyor.

PORTAKAL 08.10.2019, 19:08
Hakan Altun Alanya'ya geliyor
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SON olarak geçtiğimiz Haziran ayında yine Illusion sahnesinden Alanyalı hayranlarına seslenen başarılı sanatçı, 1 Kasım Cuma gecesi yine Illusion Event Hall'de konser verecek. Dev gecenin biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkacağını belirten Illusion yetkilileri, "Alanya yine dev bir konsere Illusion Event Hall'den tanıklık edecek. Bu özel gece için rezervasyon yaptırmayı sakın unutmayın" dediler.

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