Hakan Altun Alanya'ya geliyor

SON olarak geçtiğimiz Haziran ayında yine Illusion sahnesinden Alanyalı hayranlarına seslenen başarılı sanatçı, 1 Kasım Cuma gecesi yine Illusion Event Hall'de konser verecek. Dev gecenin biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkacağını belirten Illusion yetkilileri, "Alanya yine dev bir konsere Illusion Event Hall'den tanıklık edecek. Bu özel gece için rezervasyon yaptırmayı sakın unutmayın" dediler.