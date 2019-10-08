Hakan Altun Alanya'ya geliyor
Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Hakan Altun, Illusion Event Hall'de yeniden konser vermeye hazırlanıyor.
PORTAKAL 08.10.2019, 19:08
SON olarak geçtiğimiz Haziran ayında yine Illusion sahnesinden Alanyalı hayranlarına seslenen başarılı sanatçı, 1 Kasım Cuma gecesi yine Illusion Event Hall'de konser verecek. Dev gecenin biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkacağını belirten Illusion yetkilileri, "Alanya yine dev bir konsere Illusion Event Hall'den tanıklık edecek. Bu özel gece için rezervasyon yaptırmayı sakın unutmayın" dediler.
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|8
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|8
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|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
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|7
|12
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|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
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|2
|18. Eskişehirspor
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|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
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|8
|12
|8. West Ham
|8
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|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
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|8
|10
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|8
|9
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|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
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|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2