KLİŞE'NİN sahne aldığı gecede renkli bir atmosfer vardı. Tıklım tıklım olan Harry's Pub'da tanıdık simalar da göze çarptı. PORTAKAL objektiflerine poz veren eğlenceseverler, geç saatlere kadar mekanda kaldı. Harry's Pub'daki haftasonu eğlencesi görülmeye değerdi.