Hacıbayramoğlu açıldı
EMRE ve Ufuk Hacıbayramoğlu kardeşler tarafından Alanya'ya kazandırılan Hacıbayramoğlu Cafe, Şekerhane Mahallesi Hacıkaranfil Sokak üzerinde hizmet vermeye başladı
PORTAKAL 03.12.2019, 19:43
EMRE ve Ufuk Hacıbayramoğlu kardeşler tarafından Alanya'ya kazandırılan Hacıbayramoğlu Cafe, Şekerhane Mahallesi Hacıkaranfil Sokak üzerinde hizmet vermeye başladı. Hacıbayramoğlu Cafe'nin açılış törenine, İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Ülkücü Hareket'in efsane ismi Hayri Arıkan ve çok sayıda davetli katıldı. Dualarla açılışı yapılan kafede davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
12°
açık
Günün Anketi Tümü
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:47
|Öğle
|12:52
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|40
|2. Leicester City
|14
|32
|3. Man City
|14
|29
|4. Chelsea
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|20
|6. Wolverhampton
|14
|20
|7. Sheffield United
|14
|19
|8. Arsenal
|14
|19
|9. M. United
|14
|18
|10. Burnley
|14
|18
|11. Crystal Palace
|14
|18
|12. Bournemouth
|14
|16
|13. West Ham
|14
|16
|14. Newcastle
|14
|16
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. Brighton
|14
|15
|17. Everton
|14
|14
|18. Southampton
|14
|12
|19. Norwich City
|14
|11
|20. Watford
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6