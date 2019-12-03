Hacıbayramoğlu açıldı

EMRE ve Ufuk Hacıbayramoğlu kardeşler tarafından Alanya'ya kazandırılan Hacıbayramoğlu Cafe, Şekerhane Mahallesi Hacıkaranfil Sokak üzerinde hizmet vermeye başladı. Hacıbayramoğlu Cafe'nin açılış törenine, İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Ülkücü Hareket'in efsane ismi Hayri Arıkan ve çok sayıda davetli katıldı. Dualarla açılışı yapılan kafede davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

