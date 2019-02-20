Hacıalioğlu Alanya'da

ÇİĞ köftede marka haline gelen Hacıalioğlu, Alanya Şubesi'ni hizmete soktu. Elite Rent A Car sahibi Mehmet Gönülalan'ın işletmeciliğinde açılan Hacıalioğlu'nun Alanya şubesi, daha ilk günden ilgi görmeye başladı. Atatürk Caddesi üzerindeki Finansbank'ın hemen altındaki bulunan Elite Rent A Car yanında hizmete açılan mekanda ilk güne özel ikramlar yapıldı. İşletmeci Mehmet Gönülalan, "Alanya'da hizmete açtığımız Hacıalioğlu Çiğköfte, Türkiye'nin birçok şehrinde uzun yıllardır hizmet vermekte. Alanya gibi bir turizm cennettinde bu markanın eksik kalması olmazdı. Bunu düşünerek bu markayı Alanya'mıza kazandırdık. İlk gün yaptığımız ikramlar sonrasında misafirlerimizin fikirlerini aldık. Oldukça güzel yorumlarla çalışmalarımızdan haz aldık. İlk gün bizi yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve katılan tüm misafirlere teşekkür ederim" dedi.