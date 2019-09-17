Güzeller nefesleri kesti

ALANYA'NIN batı bölgesindeki bir otelde animasyon ekibi olarak görev yapan güzeller, turuncu yeşilli takımın Fenerbahçe maçı öncesinde mağazaya gelerek Alanyaspor forması aldılar ve objektiflere poz verdiler. Daha sonra hep birlikte maçı izlemeye giden animasyoncu güzeller, elde edilen 3-1'lik galibiyetle büyük bir coşku yaşadılar.