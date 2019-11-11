Güzel havayı fırsat bildi
ALANYA'NIN tanınmış ve hayırsever işadamlarından olan Hasan Atıcı, haftasonunda yürüyüşteydi
PORTAKAL 11.11.2019, 22:54
ALANYA'NIN tanınmış ve hayırsever işadamlarından olan Hasan Atıcı, haftasonunda yürüyüşteydi. Yakın dostları ile birlikte güzel havanın tadını çıkaran Atıcı, sahil boyunca yürüyüş yaptı. Bir ara dinlenmek için Alanya Belediyesi arkasındaki bir heykelin üzerine oturan Atıcı, burada kameralara verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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